Can kaybı artıyor! 'Tsunami gibiydi...'

İspanya'nın doğusundaki Valencia'da 29 Ekim Salı gününden itibaren şiddetlenen yağmur sonucu oluşan sel felaketinde ölü sayısı en az 95'e ulaştı. Çok sayıda aracın sel sularını kapıldığı görüntüler ajanslardan gelmeye devam ederken, sel sularına kapılırken bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi.Üç günlük yas ilan edilen ülkede yaşanan sel felaketi Avrupa'da 2021'den beri yaşanan 'en korkunç ve ölümcül' sel felaketi oldu. 2021'de Almanya'daki sel felaketinde 185 kişi hayatını kaybetmişti. Bilim insanları bölgedeki aşırı hava olaylarını iklim krizine bağlıyor. Uzmanlara göre Akdeniz'in ısınmasının suyun buharlaşmasını hızlandırıyor, bu da şiddetli yağışları tetikliyor.İSPANYOLLAR DEHŞETİ ANLATIYORYerel halk olayın dehşetini BBC'ye anlattı. Guillermo Serrano Pérez, 'Su yükselmeye başladığında, bir dalga gibi üzerimize geldi,' dedi ve ekledi: 'Tsunami gibiydi.' Valencia yakınlarındaki Paiporta'dan 21 yaşındaki genç, Salı gecesi bölgeyi saran ve en az 95 kişinin ölümüne yol açan ani selleri yaşayan binlerce kişiden biri.KÖPRÜYE TIRMANDILARSalı akşamı ailesiyle birlikte otoyolda giderken su arabalarından içeri doldu. Bir köprüye tırmanarak ve arabalarını sel suyunun öfkesine terk ederek hayatta kaldılar.Bölgeyi saatlerdir şiddetli yağmurlar vursa da, Guillermo Serrano Pérez ve ailesi gibi birçok kişi selin şiddetine hazırlıksız yakalandı.Salı sabahı saat 07:00 civarında, İspanya'nın meteoroloji ajansı Aemet, Valensiya bölgesi için şiddetli yağmurların tahmin edildiğini söyledi. 'Çok dikkatli olun! Tehlike çok büyük! Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin,' açıklaması yaptı ve ardından 'maksimum kırmızı alarm' yayınladı.Gün boyunca, yerel yetkilileri insanların nehir kıyılarına yaklaşmasını engellemeleri konusunda uyaran daha fazla uyarı yayınlandı. Saat 15:20'de, bölgesel acil durum koordinasyon merkezi, Valencia'nın batısındaki La Fuente ve Utiel belediyelerinde yoğun şekilde sular altında kalan sokakların görüntülerini yayınladı.ARTIK ÇOK GEÇTİBirkaç saat sonra, bölgedeki birkaç nehrin taştığını ve insanları kıyılardan uzaklaşmaya çağırdığını söyledi. Ancak çoğu yerde, artık çok geçti.Yaklaşık 20 km uzaklıktaki Chiva, ani sellerin tüm şiddetini ilk deneyimleyen yerlerden biriydi. Kasabayı geçen derin vadinin, şiddetli yağmurların ardından Salı öğleden sonra beri suyla dolduğu bildiriliyor.Saat 18:00'de kasabanın sokakları, suyun gücüyle arabaları, sokak lambalarını ve bankları sürükleyerek azgın nehirlere dönüşmüştü. Acil servisler bölgeye yardım ulaştırmak için çabaladı ancak suyun sokakları doldurma hızı benzersizdi.Riba-roja de Túria kasabasının belediye başkanı “Yukarıdan çok şiddetli bir sağanak yağmur aniden geldi ve su birkaç dakika içinde bir veya bir buçuk metre yükseldi,” dedi.Bölgenin başka yerlerinde, sel suları tarafından sürüklendikten sonra kaybolan insanların olduğu haberleri gelmeye başladı. Ancak sivil koruma, Valensiya bölgesi sakinlerine, saat 20:00'den sonra, iki saatten fazla bir süre sonra yollara çıkmamaları konusunda bir uyarı göndermedi.ZAMANLAMA SORUSUBirçok kişi, İspanyol meteoroloji ajansının ilk kırmızı alarmını yayınlamasından 12 saatten fazla bir süre sonra gelen bu uyarının zamanlamasını sorguladı.Bazıları, insanların yüksek katlara sığınmaları veya işten eve dönen yolcularla dolu yollardan çıkmaları için çok geç olduğunu söylüyor. Paco, Valensiya'dan yakınlardaki Picassent'e giderken yolları yutan ani sel baskınına hazırlıksız yakalandı.Belediye başkanı, El Mundo gazetesine 'suyun hızı çılgıncaydı' dedi arabaları sürüklerken 'Basınç muazzamdı. Arabadan çıkmayı başardım ve su beni tutunmayı başardığım bir çite doğru itti, ama hareket edemedim. Su, hareketimi engelledi ve giysilerimi yırttı' dedi.Sedaví'den Patricia Rodríguez de işten eve dönerken sel baskınına yakalandı.Yerel medyaya, Paiporta yakınlarında bir trafik kuyruğunda otururken suyun yükselmeye başladığını ve arabaların yüzmeye başladığını söyledi.'Nehrin taşacağından korkuyorduk çünkü tam tehlikeli hattaydık,' dedi. Başka bir sürücünün yardımıyla yürüyerek kaçmayı başardı ve yakındaki genç bir adamın yeni doğmuş bir bebeği güvenli bir yere taşımasını dehşet içinde izledi.'Kimsenin kaymaması iyi oldu, çünkü kaysaydık akıntı bizi alıp götürürdü,' dedi.Sosyal medya paylaşımları, gece çökerken bölgeyi saran kaosun resmini çizmeye yardımcı oluyor.PALMİYELERE TUTUNDUValencia'da Juliano Sánchez adlı bir başka İspanyol ise, yedi saat boyunca palmiye ağaçlarına tutunduktan sonra hipotermi belirtileriyle kurtarıldı.Valenciyalı adam El Periódico'ya 'Ölmek istemiyordum,' derken şunları söyledi 'Birkaç palmiyeye tutundum ve nehrin beni sürükleyip götürmemesi için tüm gücümle tutundum.' Ancak birçoğu daha az şanslıydı.Bölgede onlarca kişi hala kayıp, hayatta kalanlar ise korkunç yıkım karşısında çaresiz olduklarını söylüyor.