WhatsApp'ta yenilik! Sohbetleri ayırt etmek için...

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini daha kolay yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Android için yayınlanan son beta güncellemesi, sohbet filtrelerine rozet sayısı eklenmesini içeriyor.Bu özellik sayesinde kullanıcılar, her filtrede kaç okunmamış mesaj olduğunu görebilecek ve hangi sohbetlerin önceliklendirilmesi gerektiğini daha hızlı anlayabilecek.Rozet sayısı, her sohbet filtresinin yanında küçük bir sayı olarak görüntülenecek ve o filtrede bulunan okunmamış mesaj sayısını gösterecek.Bu özellik, özellikle birden fazla grup sohbeti veya kişisel sohbeti olan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların sohbetlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.Rozet sayıları sayesinde kullanıcılar, hangi sohbetlerde okunmamış mesajlar olduğunu hızlıca görebilecek ve zamanlarını daha etkili bir şekilde kullanabilecekler.Rozet sayısı özelliği henüz geliştirilme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.WhatsApp ayrıca, sohbetleri özel listelerle filtreleme gibi başka yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu özellik, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünde zaten mevcut.