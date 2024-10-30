Sel felaketi can alıyor! Ölü sayısı açıklandı: Korkunç bilanço

Evlerin, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Valencia'ya bağlı Picanya'da sel nedeniyle gece saatlerinde bir köprü çöktü. Tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Malaga yakınlarında yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı.







Valencia ile Madrid arasındaki yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki diğer banliyö hatlarında aksamalar meydana geldi.



Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halka evde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.



ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI



İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinin bilançosu netleşiyor. Valencia özerk bölge yönetiminden yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.











