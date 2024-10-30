Putin’den korkutan açıklama: Nükleer silah kullanacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında balistik füzelerin fırlatılışını video bağlantısı aracılığıyla izledikten sonra bir konuşma yaptı. Putin, jeopolitik gerilimin her geçen gün daha da artması ve yeni dış tehdit ile risklerin ortaya çıkması gibi unsurları göz önünde bulundurarak, modern ve hazır stratejik güçlere sahip olmanın kritik önem taşıdığını kaydetti.Nükleer silahları kullanmanın Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için alacağı son çare önlemi olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın nükleer gücünü gerekli seviyede koruyacağını belirtti.