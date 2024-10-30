O bölgede virüs paniği! ‘Lassa ateşi’ can alıyor

ABD'de Sağlık yetkilileri, lowa'da yaşayan bir kişinin 'Lassa ateşi' şüphesiyle hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hastanın Batı Afrika'dan ABD'ye döndüğünü ancak seyahat sırasında hastalanmadığını, bu nedenle diğer hava yolu yolcuları için riskin son derece düşük' olduğunu aktardı.Sonuçlar doğrulanırsa, hasta 1969'dan bu yana hastalığın görüldüğü bölgelerden ABD'ye dönen yolcularda bilinen dokuzuncu Lassa ateşi vakası olarak kayıtlara geçecek.Lassa ateşi vakalarının son dönemde artış gösterdiği ve bu hastalığın ABD'de de bildirilmesiyle halk sağlığı için bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Genellikle Batı Afrika'da yaygın viral bir enfeksiyon olan Lassa ateşi hastalığının belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları yer alıyor.CDC, halk sağlığı uzmanları ve sağlık profesyonelleri, Lassa ateşi belirtilerine karşı toplumu dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, virüsün yayılmasını önlemek için temizlik ve hijyen önlemlerinin önemine de vurgu yapıldı.Özellikle, sağlık kuruluşlarının ve toplulukların Lassa ateşi konusunda farkındalığını artırmak, erken teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi. CDC, halkın, hastalık hakkında bilgi edinmesi ve uygun önlemleri alması gerektiğini de belirtti.