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O bölgede virüs paniği! ‘Lassa ateşi’ can alıyor

ABD'de, Batı Afrika'ya seyahat etmiş bir kişi "Lassa ateşi" şüphesiyle öldü. Ölüm nedeni detaylı olarak araştırılıyor.

Ekleme: 30.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:58 / Editör: Atilla Özbir
O bölgede virüs paniği! ‘Lassa ateşi’ can alıyor
ABD'de Sağlık yetkilileri, lowa'da yaşayan bir kişinin 'Lassa ateşi' şüphesiyle hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hastanın Batı Afrika'dan ABD'ye döndüğünü ancak seyahat sırasında hastalanmadığını, bu nedenle diğer hava yolu yolcuları için riskin son derece düşük' olduğunu aktardı.

DAHA ÖNCE DE VAKALAR GÖRÜLDÜ

Sonuçlar doğrulanırsa, hasta 1969'dan bu yana hastalığın görüldüğü bölgelerden ABD'ye dönen yolcularda bilinen dokuzuncu Lassa ateşi vakası olarak kayıtlara geçecek.

O bölgede virüs paniği! ‘Lassa ateşi’ can alıyor

SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Lassa ateşi vakalarının son dönemde artış gösterdiği ve bu hastalığın ABD'de de bildirilmesiyle halk sağlığı için bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Genellikle Batı Afrika'da yaygın viral bir enfeksiyon olan Lassa ateşi hastalığının belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları yer alıyor.

O bölgede virüs paniği! ‘Lassa ateşi’ can alıyor

CDC ÖNLEMLERİ SIRALADI

CDC, halk sağlığı uzmanları ve sağlık profesyonelleri, Lassa ateşi belirtilerine karşı toplumu dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, virüsün yayılmasını önlemek için temizlik ve hijyen önlemlerinin önemine de vurgu yapıldı.

Özellikle, sağlık kuruluşlarının ve toplulukların Lassa ateşi konusunda farkındalığını artırmak, erken teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi. CDC, halkın, hastalık hakkında bilgi edinmesi ve uygun önlemleri alması gerektiğini de belirtti.

O bölgede virüs paniği! ‘Lassa ateşi’ can alıyor