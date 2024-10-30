Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada N.D. idaresindeki otomobil ile H.H.U. idaresindeki otomobil kaza yaptı.Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ö.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.