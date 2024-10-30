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Beyaz Gazete
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Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 30.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varKayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada N.D. idaresindeki otomobil ile H.H.U. idaresindeki otomobil kaza yaptı.

Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ö.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.