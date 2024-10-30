İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımı, şiddetini artırarak sürdürüyor. Gazze saldırılarının yanına Lübnan, İran ve Suriye'yi de ekleyen İsrail ordusu, bir kez daha insanlık dışı uygulamalarıyla dikkat çekti. Bir yılı aşkın süredir sayısız kere Gazzeli sivillere yönelik işkence uygulamalarıyla gündeme gelen İsrail ordusunun yeni skandalı bu kez ABD basınına yansıdı. CNN'de yer alan yeni bir haberde, İsrail askerlerinin Cibaliye'yi'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı görüntüler yer aldı.CNN'nin yayınladığı görüntülerde, enkazın arasında oturan 200'den fazla sivilden oluşan büyük bir kalabalık görüldü. Çoğu erkek olan Filistinli sivillerin çıplak bir şekilde soğukta beklettiği anlar kameralara yansıdı.Aralarında yaşlı ve yaralıların da olduğu görülürken CNN'e konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin sivilleri saatlerce buz gibi havada dışarıda beklettiğini söyledi.Görgü tanıklarından birinin CNN'e yaptığı açıklamada, 'Bize kıyafetlerimizi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımızla kalmamızı söylediler. Bir kaç saat dışarıda oturduk, hava buz gibiydi. Biz otururken onlar bize hakaret ediyor, bize isimler takıyor ve gülerek fotoğraflarımızı çekiyorlardı' ifadelerini kullandı.Görgü tanığına göre sivillere yönelik söz konusu muamele, güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalışmalarının ardından geldi.İRAN MİSİLLEMESİ İÇİN YENİ AÇIKLAMAİsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Aviv'in saldırısına yanıt vermesi halinde İran'da 'vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını' ileri sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi'nin Ramon Hava Üssünde gündeme dair açıklamalarda bulundu.Halevi, Tahran'ın 26 Ekim'deki saldırıya karşılık vermesi halinde İsrail'in yeniden İran'ı hedef alabileceklerini söyledi. Tahran'ı İsrail'in saldırısına karşılık vermemesi konusunda 'uyaran' Halevi, aksi halde İran'da 'vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını' savundu.İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.KATİLLERDEN 'KARA EKİM' YAKIŞTIRMASIİsrail ordu radyosu, 'Kara Ekim' olarak nitelendirdiği bu ay 64'ü asker ve polis 80 İsraillinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordu radyosunun haberinde, 'Kara Ekim'in başından bu yana savaş kapsamında ve çatışmalarda 80 İsrailli sivil ve asker öldü.' ifadesi kullanıldı.Haberde, bu ay ölenlerden 64'ünün asker ya da polis, 16'sının da sivil olduğu ifade edilerek, 33 asker ve subayın Lübnan'ın güneyinde, 19'unun Gazze'de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Habere göre, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, yaklaşık 60 kişi yaralandı.Hizbullah'ın Lübnan sınırında İsrail askerlerinin toplandığı noktalara düzenlediği füze saldırılarında 3 asker yaşamını yitirdi. Irak'tan 4 Ekim'de İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düzenlenen İHA saldırısında 2 asker öldü, 20'si yaralandı.Bu saldırıdan 2 gün sonra İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'da (Bi'rus-Seba) açılan ateş sonucu İsrail sınır muhafızlarından bir polis yaşamını yitirdi. Ekim ayı ortalarında ise Aşdod kenti yakınlarında açılan ateş sonucu bir polis öldü, 4 polis yaralandı. İsrail ordusu, 22 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 'operasyonel trafik kazasında' bir askerinin öldüğünü duyurdu.30 FÜZE ATILDIİsrail basını, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine atılan yaklaşık 30 füze nedeniyle hasar meydana geldiğini yazdı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığı, Lübnan'dan fırlatılan yaklaşık 30 füzenin açık alanlara düştüğü bildirildi.Yediot Ahronot gazetesinin İsrail Polis Teşkilatına dayandırdığı habere göre de İsrail sınırındaki Yukarı Celil bölgesinin en kuzey noktasında yer alan Isba el-Celil'e doğru fırlatılan füzelerden bazıları hasara yol açtı.