Hizbullah'ın yeni liderinden ilk mesajlar

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı zaferin kendilerinin olacağını vurguladı.Yeni lider ilk mesajlarında şunları söyledi:'İzleyeceğim yol eski genel sekreterimiz Hasan Nasrallah'ın yoludur. İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz.Yahya Sinvar, Filistin için bir kahramanlık simgesidir ve son nefesine kadar direnmiştir.Planlarımız çerçevesinde savaşmaya devam edeceğiz.'Kimse adına değil, topraklarımızı korumak, Lübnan'ı özgürleştirmek ve Gazze'yi desteklemek için savaşıyoruz'İran bizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor. İnançlarımız ortak."