Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, “Türkiye ve Birleşik Krallık köklü stratejik ilişkilere sahip. Hedefimiz ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdürmek. Bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum. İş birliği alanlarımız ve güçlü ilişkilerimiz, kuvvetli ticari bağlarımız dahil geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bugün mevcut Ticaret Anlaşması’nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum. Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı” dedi.David Lammy ise iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, “Birleşik Krallık ve Türkiye Avrupa’nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahip. Birlikte birçok konuda aynı görüşleri savunuyoruz. Türkiye’de birkaç gün önce gerçekleşen Terör saldırısı sonucunda ne kadar dehşete düştüğümü söylemek isterim. Türkiye ile bütünüyle dayanışma içerisindeyiz. Özellikle Avrupa’daki ve Orta Doğu’daki savaş ile Sudan’daki ortak endişelerimizle alakalı konuşacağımız çok konu var. Ticari ilişkilerimiz 26 milyar Sterlin düzeyinde. 101 yılın üzerine kurulu kuvvetli bağlarımız var” ifadelerini kullandı.