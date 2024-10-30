Araç muayene istasyonlarında yeni dönem! 20 yılın ardından değişiyor...

Trafikte motorlu taşıtların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belli zaman aralıklarıyla araç muayenesinin gerçekleştiği istasyonlar için yeni bir gelişme yaşandı.TÜVTÜRK'ün 2005 yılında 20 yıllığına işletmeciliğini üstlendiği muayene istasyonları için imtiyaz süresi 2027 yılında doluyor.İmtiyaz süresinin dolmasına kısa bir süre kala istasyonlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ihaleye çıkarıldı.Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyunu duyurulan ihale duyurusu sonrası TÜVTÜRK'ün ardından kimin geleceği merak ediliyor.ÖİB, 1. ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri için yeni ihale sürecini geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte başlattı.Her bir bölge için belirlenen geçici teminat bedeli 15 milyon dolar olarak açıklanırken, toplamda 30 milyon dolarlık teminat isteniyor. İhaleye son teklif verme tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak duyuruldu.