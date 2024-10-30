2400 yıllık hazine heyecanlandırdı! 40 yıllık tarlada devasa keşif...

Bir çiftçi 40 yıllık tarlasında geçmişi 2 bin 400 yıl öncesine dayanan tarihi bir hazine keşfetti. Heyecanlanan çiftçi buldukları karşısında hayret düştü. Yıllarca üzerinde yürüdüğü tarlada bakın neler çıktı...Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin tarlasında yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 2400 yıl öncesine ait bir tarihi eser bulundu.Tarlasını sürerken büyük bir kaya parçası keşfeden Ahmet Baki Karabacak'ın keşfi, Milas Müze Müdürlüğü'nün hızla harekete geçmesine neden oldu.Kaya parçasını temizledikten sonra antik bir eser olduğunu fark eden Karabacak, durumu hemen yetkililere bildirdi.Milas Müze Müdürlüğü ve yerel halkın iş birliğiyle yapılan acil kazılar sonucunda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen Erken Helenistik döneme ait bir mezar odası ve çevresindeki seramik kalıntıları ortaya çıkarıldı.Ancak, mezarın tam olarak ziyarete açılacağına dair kesin bir tarih henüz belirlenmedi.Devam eden kazı çalışmaları sonucunda mezarın içinden çıkacak tarihi eserlerin ne olduğu ve nasıl bir öneme sahip olduğu merakla bekleniyor.Mezarı bulan Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada 40 yıldır tarlasını ekip biçtiğini ve böyle bir kalıntıya ilk defa rastladığını belirtti.Heyecanını dile getiren Karabacak, 'Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok.İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak.' ifadelerini kullandı.