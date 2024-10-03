Zonguldak'ta aşırı yağışlar istinat duvarını yıktı
Zonguldak'ta etkili olan aşırı yağışlar, Ankara kara yolu üzerindeki bir istinat duvarının bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.
Zonguldak'ta sağanak yağış etkili olurken, Ankara yolu üzerindeki istinat duvarında da çökme meydana geldi.
Yıkılan duvar yolun kenarında tehlike oluşturmasına rağmen, yol trafiğe kapanmadı.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Sürücüler, özellikle bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Karayolları ekiplerinin, duvarın yıkıldığı alanda çalışma yapması bekleniyor.