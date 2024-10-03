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Beyaz Gazete
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Zonguldak'ta aşırı yağışlar istinat duvarını yıktı

Zonguldak'ta etkili olan aşırı yağışlar, Ankara kara yolu üzerindeki bir istinat duvarının bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Ekleme: 3.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 3.10.2024 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta aşırı yağışlar istinat duvarını yıktı
Zonguldak'ta sağanak yağış etkili olurken, Ankara yolu üzerindeki istinat duvarında da çökme meydana geldi.

Yıkılan duvar yolun kenarında tehlike oluşturmasına rağmen, yol trafiğe kapanmadı.

Zonguldak'ta aşırı yağışlar istinat duvarını yıktı

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Sürücüler, özellikle bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Karayolları ekiplerinin, duvarın yıkıldığı alanda çalışma yapması bekleniyor.