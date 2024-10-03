Ömer Çelik'ten açıklamalar

Orta Doğu'da gerilim hat safhada...Filistin topraklarının ardından Lübnan'a saldırılar düzenleyen soykırımcı İsrail ordusu, bölgede yaşanan gerginliğin artmasına neden oldu.Bu yıl ilk kez Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'e ev sahipliği yapan Adana'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı saldırıları ele alan Ömer Çelik, Gazze'de yaşanan katliamın tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.Bölgede yaşana krizin tehlikesine dikkat çeken Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bugün Gazze'de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasına değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Netanyahu ve çetesinin yaptıkları, 'Biz istediğimiz yere saldırırız ama hiç kimsenin bize saldırmaya hakkı yoktur.' demektir.Suikast düzenleyen bir devlet, tek tek herkesi hedef alan bir devlet. 7 Ekim sonrası Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, 'Sınırları değiştireceğiz' olmuştur. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, dünyanın en ikiyüzlü sözüdür. Bu cümleyi kuranlar, İsrail'in daha çok kadın ve çocuk öldürmesine imkan tanıyan zemini hazırlıyorlar.