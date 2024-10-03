Tekirdağ’da yangın: Kumaş fabrikası alevlere teslim oldu!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kumaş fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kumaş fabrikasının depo bölümünde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekip yönlendirildi.Alevleri söndürmek için yoğun çalışma sürüyor.