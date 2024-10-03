Piyasa değeri 3 milyon olan sahte zeytinyağı ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ticari araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muradiye Mahallesi'nde bugün G.Ö. isimli şahsın kullandığı ticari araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 2 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şüpheliye mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, yakalanan malzemeden numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. G.Ö. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.