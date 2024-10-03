MSB duyurdu! Irak ve Suriye'de son bir haftada 58 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda elde edilen başarı ve yaşanan gelişmelere yönelik haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Aktürk, son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 2 bin 107 olduğunu belirten Aktürk, toplantı sonrası gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktürk, Filistin'in ardından Lübnan topraklarında katliam yapan İsrail hakkında bazı açıklamalar yaptı.Filistin saldırılarıyla başlayan süreçte, İsrail'in saldırılarının tüm bölgeye yayılmasından endişe duyduklarını ve bu endişede haklı çıktıklarını belirten Aktürk, İsrail saldırıları neticesinde 41 binden fazla Filistinlinin öldüğü veya yerinden edildiğini ifade etti.Bölgede yaşanan kriz için kalıcı bir önlem alınmasının şart olduğunun altını çizen Aktürk, şu ifadeleri kullandı:Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır.Yerlerinden edilen masum insanlar, öldürülen çocuklar ve insani yaşam şartlarından mahrum bırakılanlar karşısında bu endişe verici şiddeti izlemeye devam eden uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz.Aktürk, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrası İran’ın da İsrail’i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek şu şekilde cevap verdi:Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz.İsrail saldırılarının bölgedeki tehdidine de değinen Aktürk, şu ifadeleri kullandı:İsrail’in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine dair sorular üzerine ise Bakanlık kaynakları, hazırlıkların tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır.Halihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır.