Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Mersin, Elazığ ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Mersin, Elazığ ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.