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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 3.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 3.10.2024 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltıMersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mersin, Elazığ ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.