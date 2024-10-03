Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda Mersin, Elazığ ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.