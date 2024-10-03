Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ortak bir operasyona imza attı.'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonu ile yakalandı.Evde yapılan aramada, Karatay'ın örgüt üst yönetimi ile iletişimde kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu.FETÖ'nün yargıdaki operasyon elemanlarından biri olan Karatay'ın, örgüt ile bağlantısını 'Signal' uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi."Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan Karatay'ın, FETÖ'nün yargıdaki elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynadığı, örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalıştığı belirtildi.Karatay, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan görev yaptığı dönemde ağır ceza mahkemesi başkanlığı, özel yetkili hakimlik gibi örgüt için kritik görevlerde bulunan Karatay, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanı olarak görev almıştı.