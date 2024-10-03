Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şu şekilde;"Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."