Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şu şekilde;
"Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."