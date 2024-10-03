Bursa'da cezaevinden çıkan hükümlüyü vurmuştu: Yanlış kişiyi vurdum

Bursa'da hırsızlıktan hüküm giyen 25 yaşındaki Hüseyin Uzun, cezaevinden izin alarak Osmangazi ilçesinde bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.Ensesinden giren kurşunun kulağından çıkmasıyla ağır yaralanan hükümlünün arkadaşı ise Mertcan B., olay yerinden koşarak kaçtı.İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti.M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı.Şüphelinin, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.Öte yandan, Hüseyin Uzun ve yürüdüğü arkadaşı Mertcan B.'nin saldırıya uğramadan saniyeler öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüleri anbean kaydedilmişti.Görüntülerde Hüseyin Uzun'un saldırıya uğradığı esnada Mertcan B.'nin kaçtığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.