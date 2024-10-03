Aydın'da bir ay boyunca ölüme terk edilen 210 göçmen kurtarıldı

Avrupa'ya göç etme hayali ile denizlerde lastik bot ve can salları ile hayatını tehlikeye atan düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.Sınır bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında her ay yüzlerce düzensiz göçmen, ölümün pençesinden kurtarılıyor.Yunanistan'a gitmek için sınır illerden denize açılan göçmenler için operasyonlar düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'da eylül ayı bilançosunu açıkladı.Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar eylül ayında da hız kesmezken, 1-30 Eylül tarihleri arasında toplam 210 düzensiz göçmen kurtarıldı.Son 1 ayda toplam 9 olay meydana gelirken, kurtarılan 210 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre; Aydın'da 5 Eylül'de Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.6 Eylül'de Kuşadası açıklarında 8'i çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.7 Eylül'de Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.20 Eylül'de Kuşadası açıklarında meydana gelen 2 olayda ise toplam 8'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.23 Eylül'de Kuşadası açıklarında 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.24 Eylül'de Kuşadası açıklarında 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.27 Eylül'de Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.29 Eylül'de ise Didim açıklarında 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.