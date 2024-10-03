ANKA 3, halk için uçtu: Yerli 3 hava aracımız kol kola!

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST, Adana'da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen ve bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, katılımcılar teknoloji ve havacılık alanında unutulmaz anlar yaşadı.ANKA 3, HALKA AÇIK İLK UÇUŞUNU YAPTIFestivalde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III, halkın huzurunda ilk kez nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı. ANKA III, HÜRJET ve HÜRKUŞ'un katılımıyla gerçekleştirilen kol uçuşu, izleyenlere gurur verici anlar yaşattı.TEKNOFEST Adana'nın ikinci günü sadece akrobasi gösterileriyle değil, ileri teknoloji simülasyonları ve çeşitli etkinliklerle de dolu geçiyor. Festival, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere havacılık ve uzay teknolojisindeki son gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. TEKNOFEST, 6 Ekim'e kadar devam edecek.