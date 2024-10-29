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Van’da kaçakçılık operasyonu! 6 organizatör tutuklandı!

Van’da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 14 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 6 kişi de tutuklandı.

Ekleme: 29.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Van’da kaçakçılık operasyonu! 6 organizatör tutuklandı!
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20- 27 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 adet araca el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.