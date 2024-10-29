Muğla'da Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri yasa dışı göçe izin vermiyor.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine alarma geçildi.
2 KAÇAKÇI YAKALANDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.