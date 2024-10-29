Muğla'da Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Güvenlik güçleri yasa dışı göçe izin vermiyor.Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine alarma geçildi.2 KAÇAKÇI YAKALANDIGörevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.