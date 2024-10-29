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Beyaz Gazete
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Muğla'da Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 29.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:36 / Editör: Atilla Özbir
Muğla'da Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Güvenlik güçleri yasa dışı göçe izin vermiyor.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine alarma geçildi.

2 KAÇAKÇI YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.