İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 34 şüphelinin örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu kişilerin İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları anlaşıldı.Soruşturmada, ele geçirilen örgütsel materyallere göre kırsal alanında eğitim gördükten sonra İstanbul'a gönderilen 4 şüpheli tespit edildi. Öte yandan örgüt mensuplarına finansman sağlayan 6 şüpheli de tespit edildi. KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğüne bağlı "Avukatlar Boyutu" içerisinde faaliyet yürüten bir avukat da o soruşturmada yer alan şüphelilerde oldu.Tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü adli kontrol talebiyle, 25'i ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.