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Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ekleme: 29.10.2024 - 09:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:10 / Editör: Edin Uslu
Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar varKaza, dün saat 19.30 sıralarında Çorum-İskilip kara yolu Dut mevkiinde meydana geldi.

Ahmet K. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Oruç ve eşi Döne Oruç hayatını kaybetti, diğer sürücü Ahmet K. ile yanındaki Nuh İ. ise yaralandı.
Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var 


Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.