Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var 

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çorum-İskilip kara yolu Dut mevkiinde meydana geldi.Ahmet K. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Oruç ve eşi Döne Oruç hayatını kaybetti, diğer sürücü Ahmet K. ile yanındaki Nuh İ. ise yaralandı.Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar varYoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.