İzmir’de dehşet dolu anlar: Takıntı haline getirdiği genç kadını boynundan bıçakladı!
Korkunç olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Takıntılı şahıs Efe D., Betül Ç.'yi takip altına aldı. Bir süre sonra Betül Ç. kendisini fark edip kaçmaya çalışırken hasta ruhlu adam kendisine bıçakla saldırarak boyun kısmından yaraladı. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…
Korkunç olay, 25 Ekim günü sabah saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre bir süredir Betül Ç.'ye ilgi duyan komşusu Çağlar Efe D., sokakta yürüyen genç kadını takip etmeye başladı.
Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Efe D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.
Yaralı haldeki Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevreden toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Betül Ç., adrese gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
TELEFON ÜZERİNDEN ÇIKTI
Betül Ç., tedavisinin ardından tabur edilirken, polis olay yerinden kaçan Çağlar Efe D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada şüphelinin, babasının ikamet ettiği adresteki evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Jandarmanın eve yaptığı baskınla yakalanan Çağlar Efe D.'nin üzerinde yapılan aramada Betül Ç.'den bıçakla gasp ettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan bıçaklı saldırı anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşarak bıçakla saldırması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.
İddiaya göre bir süredir Betül Ç.'ye ilgi duyan komşusu Çağlar Efe D., sokakta yürüyen genç kadını takip etmeye başladı.
Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Efe D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.
Yaralı haldeki Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevreden toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Betül Ç., adrese gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
TELEFON ÜZERİNDEN ÇIKTI
Betül Ç., tedavisinin ardından tabur edilirken, polis olay yerinden kaçan Çağlar Efe D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada şüphelinin, babasının ikamet ettiği adresteki evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Jandarmanın eve yaptığı baskınla yakalanan Çağlar Efe D.'nin üzerinde yapılan aramada Betül Ç.'den bıçakla gasp ettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan bıçaklı saldırı anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşarak bıçakla saldırması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.