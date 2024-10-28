İstanbul Boğazı'nda sis! Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis gemi trafiğini etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sis nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Öte yandan bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.Hava muhalefeti nedeniyle Küçüksu-İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nda ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılamayacak.