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Beyaz Gazete
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

Ekleme: 28.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:31 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul'da boğaz çevresinde sis etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İstanbul'da gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Sis nedeniyle özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz çevresinde görüş mesafesi azaldı. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır.”