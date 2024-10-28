3 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı çocuk öldü: Durumu gören sürücü canına kıydı

İstanbul Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk hayatını kaybederken araç kullanan sürücü ise canına kıydı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı.Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEYİP İNTİHAR ETTİBirkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçakla intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.