Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 33 kişi yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı teknede 14’ü çocuk 33 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Göçmen kaçakçılığına ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Sınır şehirlerden canını tehlikeye atarak Avrupa'ya kaçma hayalş kuran düzensiz göçmenler ve kaçakçılar, güvenlik güçlerinden kaçamıyor.Son olarak Muğla'da yeni bir çalışma gerçekleştirildi.Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.Lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, beraberinde 14 çocuk ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.