Rüşveti ver ruhsatı kap! Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk skandalına şok detaylar...

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınan ve CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu toplamda 6 şüpheliden, Başkan Kabadayı ile eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklandı. Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar, CHP'li belediyelerdeki rüşvetsiz iş yapmama uygulamasının son örneği oldu.Sabah'ın haberine göre; Şile'de inşaat işleriyle uğraşan iş adamı Erdoğan Açar'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıldır inşaat işiyle uğraştığını dile getiren Açar, '2023'te Özgür Kabadayı başkan seçildikten sonra ruhsat ve iskan işlemleri gecikmeye başladı. İş sahipleri olarak tamamlanmış evraklarımızın neden onaylanmadığı hususunda birçok kez başvurmamıza rağmen olumlu bir dönüş alamadık. Daha sonra bazı kişilerin rüşvet vermek suretiyle ruhsat ve iskan işlemlerini hallettiklerini duyduk. Tanıdığım ve iş yaptığım kişilere bu teklifler yapıldı' dedi.Açar, 'Gönen Otel'in eksikliklerine rağmen 8 milyon lira rüşvet karşılığında ruhsat aldığının ortaya çıktığını dile getiren Açar, 'Yapılan usulsüzlük sosyal medyaya yansıyınca işlemi yapanlar belediyeden uzaklaştırıldı. Sorumlunun o dönemki belediye başkanı özel kalemi Oğuz Kaçmaz olduğu yazıldı. Bu kişi özel kalemlikten alındı fakat aktif olarak belediyede çalışmaktadır.' şeklinde konuştu.Rüşvetsiz iş yapılmadığını anlatan Açar, 'Bu usulsüzlüğün ortaya çıkmasından sonra Şişli Belediyesi'nden Belediye Başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kothan ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan Şile Belediyesi'ne geldi. Bu ekip geldikten sonra ruhsat ve imar işleri para verilmeden alınamaz oldu. Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, bizzat bana kendisini Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiğini söyledi.' dedi.Belge için rüşvet istendiğini söyleyen Açar, 'Arkadaşım Cemal, 2 villa yaptığını ancak iş bitirmesinin çıkmadığını söyledi. Ben de onu İlker Özgür'e (başkanın yeğeni) yönlendirdim. Birtakım görüşmeler yapıldı. İlker, Belediye başkanının iş bitirme belgesi için 50 bin dolar belediyeye bağış olarak istediğini söyledi. Biz de 50 bin doların çok olduğunu söyledik ve indirim istedik. 35 bin dolara anlaştılar. Biz parayı İlker'e verdik, o da özel kalem Oğuz Kaçmaz'a arabada nakit olarak elden verdiğini söyledi. Bu şekilde iş bitirme belgesinin imzaları atıldı.' dedi.Bir diğer tanık ise bir mimarlık şirketinde satış elemanı olarak çalışan Ali Bayram Üst oldu. Müteahhitlerin projelerinin ruhsat ve iskan işleriyle Şile Belediyesi'ni ilgilendiren kısımların takibinin kendisinin yaptığını söyledi. Üst, 'Özgür Kabadayı'nın seçilmesiyle ruhsat ve iskan işlemleri aksamaya başladı. Hatta ruhsat harcı yatırılmış olanların dahi ruhsatlarını vermediler. İş adamlarının işlerini bizim gibi belediye nezdinde takip eden firmalardan işin rayicine göre para istenmeye başlandı. Son zamanlarda Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kothan, Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın belediyede göreve başlamasıyla her işlem için para istenir oldu' dedi.Bu isimler göreve başladıktan sonra firmalarına Yeniköy'de yapılan 10 villalık bir iş geldiğini aktaran Üst, şöyle devam etti: Gerekli teknik çizim yapıldı. Ruhsat ve iskan işlemleri için belediyeye başvurduk. Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, patronum Recep Üst'ten Acıbadem'de bulunan Kukis isimli kafede yaklaşık iki buçuk ay önce 50 bin euro para talep etti. Parayı vermezsek işlemlerin olmayacağını söyledi. Yaklaşık 2 ay önce para ayarlandı. Avukat Ali Şafak beni arayıp konum attı. Metro Garden AVM'de buluştuk. Yanımda paraları koyduğum pembe çanta vardı. Hem çantanın hem paraların fotoğrafını çekmiştim. Avukata parayı verirken ses kaydına da aldım. Savcılığa teslim ettik. Avukata çantayı bırakıp ayrıldım. 1 ay sonra ruhsat çıktı. Daha sonra aynı konu için 100 bin Euro istendi. Fakat biz tekrar para vermek istemediğimiz için tartışma yaşadık.