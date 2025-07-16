 15 Haziran sonrası kabusları oldu... 400 ton kayıp var!

İlkbahar soğukları çiftçiyi vurduğu gibi arıcıları da vurdu. 2025 yılı bal sezonunda ciddi verim kaybı olduğunu söyleyen arıcılar acil destek talebinde bulundu.Erzincan Arıcılar Birliği Başkanı Rahmi Özendi, 2025 yılı bal sezonuna ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan iklimsel sorunlar nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandığını ve arıcılığın sürdürülebilirliği için acil destek gerektiğini belirtti.Özendi açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'İlkbahar soğukları çiçekleri vurdu, arılar aç kaldı. Mart ve nisan aylarında yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle doğada çiçeklenme gerçekleşmedi. Tüm meyve ve sebzelerde don olayları yaşandı. Çiçek oluşmadı. İlkbaharda açan akasyalarda dahi doğru düzgün bir çiçek göremedik. Bu durum, arılarımız için ciddi bir gıda yetersizliğine yol açtı'Mayıs ve haziran aylarında toparlanma beklediklerini, ancak 15 Haziran sonrası yeniden bastıran soğukların üreticileri büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirten Özendi, 'Arılar tam bala gireceği dönemde gece sıcaklıkları 3-4 dereceye kadar düştü. Bu durum, arıların salkıma girmesine, yavru alanlarını terk etmesine ve topladığı balı tekrar tüketmesine neden oldu. Bugün bile arılıklardan döndüm, maalesef beklediğimiz verimi alamadık' ifadelerini kullandı.Geven çiçeğinin açma döneminde yağan yağmurların da bal verimini olumsuz etkilediğini belirten Özendi, 'Geven çiçeğine yağmur vurduğu zaman çiçek pamuklaşıyor ve nektar vermez hale geliyor. Doğada şu saatten sonra kalan birkaç bitkiden ne alabilirsek, o kadarla yetineceğiz. Bu yıl Erzincan'ın bal rekoltesi normalde 1000 tonun üzerindeydi. Ancak bu yıl 600-700 tonu ancak bulabiliriz' dedi.