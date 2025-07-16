Faladdin'in sahibi gözaltında! Mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ile ödemegerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şirket sahibi Sertaç Taşdelen'in yakalanmasına yönelik olarak operasyon düzenledi. Taşdelen, gözaltına alındı.Dosyada yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK)suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre; fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.