Çanakkale’de alevler 19 saattir sürüyor! Tarihi cami ve mezarlar zarar gördü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında, Osmanlı Padişahı I. Murad tarafından yaptırılan ve restorasyon süreci devam eden 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ile cami bahçesindeki tarihi mezarlar alevlerden zarar gördü.

Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına kadar ilerledi. Tuzla köyü başta olmak üzere birçok dam, metruk yapı, bahçe, tarım aleti, traktör ve tarım arazisi yangından etkilendi. Can güvenliği riski nedeniyle dün tahliye edilen Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy sakinleri, sabah saatlerinden itibaren evlerine dönmeye başladı.Havanın kararmasıyla birlikte müdahale çalışmaları karadan yoğunlaştırıldı. Bölgede görev yapan ekipler arasında 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler ve 11 farklı kurumdan gelen destek ekipleriyle birlikte toplam 220 personel yer aldı. Yangın, 19. saatine girerken havadan ve karadan müdahale sürüyor.Yangın, Tuzla köyünde bulunan ve restorasyon süreci devam eden Murad Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların tutuşması sonucu cami çevresinde ve bahçesinde yer alan tarihi mezar taşlarında hasara yol açtı.