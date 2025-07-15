Devlet Bahçeli’den ’15 Temmuz’ paylaşımı! ‘İhanete karşı milletin kıyamıdır’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Bahçeli, açıklamasında şunları söyledi;- 'Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır.- Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur.- 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum.- Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur.- Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir”