CHP'li ABB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Keçiören'de otobüs kaza yaptı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.