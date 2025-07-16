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Beyaz Gazete
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CHP'li ABB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Keçiören'de otobüs kaza yaptı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

CHP'li ABB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Keçiören'de otobüs kaza yaptı
Ekleme: 16.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:29 / Editör: Fehmi Öztürk
CHP'li ABB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Keçiören'de otobüs kaza yaptı
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

CHP'li ABB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Keçiören'de otobüs kaza yaptı

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

CHP'li ABB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Keçiören'de otobüs kaza yaptı