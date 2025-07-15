İki oğlunu da vatan için şehit verdi! Şehit babasının sözleri Türkiye'yi ağlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeciler tarafından başından vurularak yaralandı, yakın koruması Hasan Gülhan ise şehid edildi. Hasan Gülhan (46), evli ve iki çocuk babasıydı. Memleketi Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, 2001 yılında Malatya'da askeri uçak kazasında şehit olan kardeşi Üsteğmen Yılmaz Gülhan'ın yanına defnedildi. Gülhan ailesi, iki evladını da vatan uğruna şehit vermiş olmanın acısını ve gururunu ilk kez anlattı.Emekli polis baba Hasan Gülhan, 'İlk şehit olan çocuğum askerdi. 2001'de Malatya Akçadağ'da bir uçak kazasında şehit oldu. İkincisi polis olan Hasan'dı. O da 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlıgında şehit oldu. Bizde vatan sevgisi bitmez. Vatana ihaneti aklımızdan bile geçirmeyiz. O gece televizyondan tankları izliyordum. Aradım ama cevap vermedi. Toplantıda sandım. Meşgule bile atsa içimiz rahat ederdi. Ama çaldı çaldı, açmadı. Saat 04.00 sularında telefonu tamamen kapandı. Kızım sabaha kadar ulaşmaya çalıştı ama olmadı. Oğlumun şehit haberini ancak ertesi gün alabildik. Ne desem inandırıcı gelmez belki ama adam gibi adamdı. Gururlu, mert, devletine bağlı, vatan millet sevdalısıydı.' dedi.Anne Hatice Gülhan ise şehit oğlunu rüyasında gördüğünü anlattı: '15 Temmuz sabah ezanına yakın biri geldi rüyama, meyve uzattı. 'Oğlun bugün şehit olacak' dedi. Gözümü açtım, kayboldu. Sabah haberi geldi. Diğer oğlum şehit olduğunda da benzer bir rüya görmüştüm.' Ailenin ortak dileği, bu acının kimseye yaşatılmaması. Hatice ve Hasan Gülhan son olarak şu mesajı verdi: 'Evlat acısı tarif edilemez. Kimse yasamadığı acı üzerinden hüküm ve karar vermesin. Allah kimseye yaşatmasın. Bizim çocuklarımız vatan için can verdi. Onların yüzü suyu hürmetine Allah, bu ülkeyi korusun. Geride kalanlara da sabır versin.' Bu yaşadıklarımızda kimlerin suçu varsa cezalandırılmasını ve araştırılmasını istiyoruz.