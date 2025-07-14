Muhalif Kıbrıs Türk grubundan yok artık dedirten hareket! Türkiye'yi şikayet ettiler
KKTC'de muhalif bir grup olan Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi heyeti, alçakça bir eylemde bulundu. Hareket, Türkiye'yi GKRY Cumhurbaşkanı'na şikayet etti ve bazı taleplerde bulundu. İşte o skandal istekler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Arif Hasan Tahsin Vakfı'nın oluşturduğu Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi heyeti, Türkiye'yi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e şikayet etti.
HAREKET GKRY'YE TÜRKİYE KARŞITI MEKTUP SUNDU
Hareket, perşembe günü GKRY Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Hristodulidis'e 5 maddelik alçak bir mektup sundu. Hareket, skandal mektubunda GKRY'den bazı taleplerde bulundu.
ANKARA'YI ALÇAK İFADELERLE HEDEF ALDILAR
Küstah mektupta Türkiye 'işgalci' ve 'sömürgeci' olarak tanımlandı. Hareketin özetle talepleri şu şekildeydi:
'TÜRKİYE'Yİ UCM'YE ŞİKAYET EDİN'
İlk talep Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiği iddia edilen Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edilmesi oldu. Hareket, Türkiye'ye karşı yasal işlem başlatılmasını istedi.
'NÜFUS SAYIMI YAPILSIN'
İkinci talep Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde nüfus sayımı yapılması oldu. Hareket, KKTC vatandaşlarının sayısını belirlemek ve vatandaş olmayan yerleşimcileri tespit etmek için uluslararası denetim altında bir nüfus sayımı talebinde bulundu ve bu konuda uluslararası çevrelere baskı yapılmasını istedi.
'ANKARA'YI KINAYIN'
Üçüncü talep Türkiye'nin kınanması oldu. Hareket, Türkiye'nin KKTC politikalarının demokratik olmadığını ve insan haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Türkiye'nin kınanması gerektiğini bildirdi.
'BM DENETİMİNDE SEÇİM YAPILSIN'
Dördüncü talep BM'nin denetiminde KKTC'de seçim yapılması oldu. Hareket, bir sonraki seçimlerin BM'nin kontrolü altında yapılmasını istedi.
'SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAYIN'
Son talep ise KKTC'de yapılan son seçimin reddedilmesi oldu. Hareket, ülkede gerçekleşen son seçim sonuçlarının Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını iddia ederek mevcut koşullar altında yapılan hiçbir seçimin meşruiyetinin tanınmamasını istedi.