Muhalif Kıbrıs Türk grubundan yok artık dedirten hareket! Türkiye'yi şikayet ettiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Arif Hasan Tahsin Vakfı'nın oluşturduğu Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi heyeti, Türkiye'yi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e şikayet etti.Hareket, perşembe günü GKRY Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Hristodulidis'e 5 maddelik alçak bir mektup sundu. Hareket, skandal mektubunda GKRY'den bazı taleplerde bulundu.Küstah mektupta Türkiye 'işgalci' ve 'sömürgeci' olarak tanımlandı. Hareketin özetle talepleri şu şekildeydi:İlk talep Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiği iddia edilen Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edilmesi oldu. Hareket, Türkiye'ye karşı yasal işlem başlatılmasını istedi.İkinci talep Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde nüfus sayımı yapılması oldu. Hareket, KKTC vatandaşlarının sayısını belirlemek ve vatandaş olmayan yerleşimcileri tespit etmek için uluslararası denetim altında bir nüfus sayımı talebinde bulundu ve bu konuda uluslararası çevrelere baskı yapılmasını istedi.Üçüncü talep Türkiye'nin kınanması oldu. Hareket, Türkiye'nin KKTC politikalarının demokratik olmadığını ve insan haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Türkiye'nin kınanması gerektiğini bildirdi.Dördüncü talep BM'nin denetiminde KKTC'de seçim yapılması oldu. Hareket, bir sonraki seçimlerin BM'nin kontrolü altında yapılmasını istedi.Son talep ise KKTC'de yapılan son seçimin reddedilmesi oldu. Hareket, ülkede gerçekleşen son seçim sonuçlarının Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını iddia ederek mevcut koşullar altında yapılan hiçbir seçimin meşruiyetinin tanınmamasını istedi.