Bir testereyle 200 yıllık tarihi sildiler! Davada karar çıktı

Eylül 2023'te İngiltere'nin Northumberland bölgesinde meydana gelen olay, dünyanın gündemine oturdu. İkonik 'Sycamore Gap' adlı ağaç, gece yarısı motorlu testereyle kesildi.Zanlılar, ağaç kesimini cep telefonlarıyla kaydetti ve daha sonra bu görüntüler ortaya çıktı. O anlar, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.Yargı süreci boyunca suçlamaları önce reddeden 39 yaşındaki Daniel Graham ve 32 yaşındaki Adam Carruthers, daha sonra ifadelerinde yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen ağacı kendilerinin kestiğini kabul etti.Mahkeme, sanıkla Graham ve Carruthers'ı 4 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.Yargıç Christina Lambert, olayın 'gösteriş ve kabadayılık' amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, verilen cezanın caydırıcılık açısından önemli olduğunu vurguladı.Kesilen ağaç, 1991 yapımı 'Robin Hood: Hırsızlar Prensi' filminde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Romalılar tarafından inşa edilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hadrian Duvarı'nın bir kısmına da zarar vermişti.