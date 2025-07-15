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Beyaz Gazete
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AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı! 'Ya durduramasaydık...'

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı! 'Ya durduramasaydık...'
Ekleme: 15.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı! 'Ya durduramasaydık...'
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin Adı Türkiye' ifadeleri kullanıldı.

AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı! 'Ya durduramasaydık...'

15 Temmuz'un 9. yıl dönümüne özel hazırlanan, 'Aziz şehit ve gazilerimizin cesareti, büyük milletimizin mücadelesine hürmetle' ve 'Ya durduramasaydık...' sözleriyle başlayan videoda yaşanabileceklere ilişkin görüntüler yer aldı.

AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı! 'Ya durduramasaydık...'


'MİLLETİMİZ DESTAN YAZMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti illerin meydanlarına davet ettiği sözleri videoda aktarıldı.

Ayrıca Türk bayrağı görüntüsü kullanılarak sala sesleriyle birlikte, 'Çok şükür milletimiz izin vermedi' ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın, 'Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle böyle bir destan yazmıştır' sözlerine de videoda yer verildi.