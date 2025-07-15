Dünyanın en büyük akıllı telefon markası değişti! Apple'ı bile geride bıraktı

Samsung; akıllı telefonlar, yarı iletken çipler ve televizyonlar gibi birçok alanda son derece zorlu bir rekabetle karşı karşıya. SamMobile sitesinin aktardığı son pazar araştırması verilerine göre, şirket akıllı telefon segmentinde birinci sıraya yükselmeyi başardı.Samsung, 2025'in ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon markası oldu. Güney Koreli şirket, nisan – haziran çeyreğinde 58 milyon akıllı telefon sevk etti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artışa işaret ediyor; 2024'te 53,8 milyon Galaxy telefonu sevk edilmişti.Şirket halihazırda akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20'sini elinde tutuyor.Apple, 46,4 milyon iPhone sevk ederek ikinci sırada yer aldı. Ancak şirketin bu çeyrekteki satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 1,5 oranında arttı.iPhone üreticisinin düşüşü, tüketicilerin yeni iPhone modellerini beklemeleri ve mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanma eğiliminde olmalarından kaynaklanmış olabilir. Apple'ın yılın üçüncü çeyreğinde yeni iPhone serisini tanıtması bekleniyor, bu da gelecekteki satışları olumlu yönde etkileyebilir.Xiaomi, 42,5 milyon akıllı telefon sevk ederek üçüncü sırada yer aldı ve pazar payı yüzde 14,4 oldu. Şirketin Çin'deki güçlü varlığı ve uygun fiyatlı cihazları, global pazarda büyümesini sürdürmesini sağladı. Vivo ise 27,1 milyon akıllı telefon sevk ederek dördüncü sırada yer aldı ve yüzde 9,2 pazar payına sahip oldu.Üç marka (Infinix, Itel ve Tecno) altında telefon satan Transsion ise 25,1 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Pazarda da yüzde 9,2'lik bir pay elde etti.