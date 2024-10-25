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Beyaz Gazete
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Kırklareli’nde 35 kaçak göçmen yakalandı

İl sınırlarında jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.

Ekleme: 25.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:41 / Editör: Atilla Özbir
Kırklareli’nde 35 kaçak göçmen yakalandı
Sınır illerden farklı ülkelere kaçak yolla giriş yapmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma ve polis ekipler uygulamalar yaptı.

35 GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan uygulamalarda ekipler 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.