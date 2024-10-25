Kırklareli’nde 35 kaçak göçmen yakalandı
İl sınırlarında jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.
Sınır illerden farklı ülkelere kaçak yolla giriş yapmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma ve polis ekipler uygulamalar yaptı.
35 GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan uygulamalarda ekipler 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI
İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.