Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

TCMB'nin toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 157 milyar 386 milyon dolardan 159 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.Rezervlerdeki haftalık yükseliş 1 milyar 979 milyon dolar oldu. Altın rezervleri 63 milyar 743 milyon dolardan 65 milyar 574 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervi ise 93 milyar 643 milyon dolardan 93 milyar 791 milyon dolara yükseldi.