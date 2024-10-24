Ev alım satımı yapacaklar dikkat! Cezası 6 milyon TL...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından ev alım satımları ile ilgili değişiklikler dikkat çekti.Söz konusu olan yeni yasa, tüketici haklarının daha güvenilir hale gelmesini amaçlıyor. Kabul edilen yeni yasanın içeriği, üketicinin korunmasına yönelik daha katı kurallar getirirken, elektronik ticaret, sözleşme hakları, hizmet ve mal alımında garanti şartları gibi birçok alanda iyileştirmeler sağlıyor.Özellikle ev alım satım işlemlerinde uygulanacak olan usulsüzlüklere karşı uygulanacak olan para cezalarında rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.Tüketici haklarını güvenceye almayı hedefleyen kanun teklifiyle, ön ödemeli konut satışı bildirimlerindeki usulsüzlüklerde 6 milyon TL, diğer satış usulsüzlüklerinde ise 1 milyon TL ceza uygulanması kararlaştırıldı.Konut satışında tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla önemli düzenlemeler içeren yeni yasayla birlikte tüketici kredisi sözleşmeleri ve uzaktan mesafeli konut finansman sözleşmeleri ile ilgili de yeni hükümler getirildi.Bu düzenlemeler, tüketicilerin kimliklerinin doğrulanmasını ve yazılı ya da mesafeli olarak yapılan sözleşmelerin geçerli olmasını şartını içeriyor.