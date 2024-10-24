Cevdet Yılmaz'dan TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde düzenledikleri basın toplantısında dünkü terör saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'Milli birlik' mesajı veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Onlar neyi murat ediyorsa biz tam aksini yapacağız. Türkiye güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Bugün gördük ki, yaralarını tedavi ettiren çalışanlarımız gelip daha azimle çalışıyor.' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın terör saldırısına ilişkin açıklamaları şöyle:Dün hain bir terör saldırısı yaşandı. Bunu gerçekleştirenleri ve arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan sağlık diliyorum.Yaşanan saldırı savunma sanayimize dönük bir saldırı oldu.Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var. Bir gaye ile bunu yapıyorlar. Onların amacının tam tersine hareket edeceğiz. Daha fazla huzur ile yolumuza devam edeceğiz. Kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar, moral bozmaya çalışıyorlar. Biz tam aksine gurur duyduğumuz irmalarla daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Onlar neyi murat ediyorsa biz tam aksini yapacağız.Türkiye güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Bugün gördük ki, yaralarını tedavi ettiren çalışanlarımız gelip daha azimle çalışıyor. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacak.Başkalarına zarar vermek için değil, adaleti huzuru ülkemizde ve küresel düzeyde barış için caydırıcı güç olarak Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek.Terörle en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.