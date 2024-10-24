Bakanlık ifşaladı! En iyi zeytinyağı tuzağı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerindeki kararlılığını sürdürüyor. Bakanlık taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesiyle güncelliyor.Son testlerde ortaya çıkan firmaların büyük çoğunluğunun zeytinyağı olduğu dikkat çekti.Zeytinyağıyla meşhur Ege Bölgesi'ndeki firmalarda pek çok zeytinyağı sahte çıktı.Sucukta dil, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı kullanıldığı görüldü.Tarım ve Orman Bakanlığı, sahada yapılan denetimler sonrası örnek alınan ürünler laboratuvarda test ediliyor ve ürünlerin içindeki maddeler ortaya çıkarılıyor.Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıkça taklit ve tağşişe rastlanıyor.Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz etse de bazı ürünlerdeki taklid ve tağşişi anlamak neredeyse imkansız.Bunlar için laboratuvar şartlarında inceleme yapılması gerekiyor. Bu sayede ürünlerde sahtecilik gözden kaçmıyor.Şüphelenilen ürünler için ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.İhbarlar sonucunda yapılan denetim ve inceleme sonrasında https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/gkd/ sitesinde firmalar yayınlanıyor.