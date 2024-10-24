Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları 24 Ekim Perşembe yani bugün, günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları geçtiğimiz gün önce rekor tazelemiş ardından akşam saatlerinde aşağı yönlü seyre geçmişti.Bugün ise fiyatlar yeniden yukarı yönlü tırmanışa geçti. Gram altın dün akşamki düşüşün ardından yeniden 3 bin liranın üzerini çeyrek altın ise 5 bin 150 liranın üzerini gördü. Peki Cumhuriyet altını, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte canlı 24 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...Altın fiyatlarının yükselişinde başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi, Orta Doğu'da yaşanan çatışma ortamı altını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor.Gram altın güne 2992 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2984 lira, en yüksek de 3005 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3003 liradan alıcı buluyor.5.080,005.129,0010.130,0010.251,0020.073,0920.466,6620.375,0020.565,002.750,432.750,7620.285,4720.449,9549.922,8650.714,42