Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Marmaris ve Yatağan ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi ise gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı sürdürdüğü mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Masum vatandaşları ağlarına çekerek uyuşturucu ile zehirleyen şüpheli şahıslar, düzenlenen operasyonlar ile tek tek yakalanıyor.
Bu çalışmalar kapsamında yürütülen operasyonlara bir yenisi de Muğla'da eklendi.
ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Yatağan'da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında narkotik köpekleri 'Arya' ile 'Etil'le yapılan aramalarda 15 gram, metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk, 56 ectasy, 6 kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, bong diye tabir edilen 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 esrar öğütme aparatı ve 11 bin 350 lira ele geçirildi.
6 GÖZALTI
Operasyonda 6 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.