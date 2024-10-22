Arda Güler 'Yılın Genç Futbolcusu' ödülüne aday gösterildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 Yılın Genç Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.Son iki sezon sezon bu ödülü alan Jude Bellingham 29 Haziran 2023 doğumlu olduğu için artık bu listede aday gösterilemiyor.Sadece 01.01.2024 ve sonrasında doğan futbolcuların yer aldığı listede Arda Güler de aday gösterildi.